Türkiye'nin en güzel 10 salaş balıkçısı

Mis gibi mezeler, içi sulu, kıvamında pişmiş balıklar, deniz ürünleri... İşte, kış mevsimini sevmek için bir neden daha! Memleketin dört bir yanı birbirinden güzel salaş balıkçılarla dolu. Fiyatlar makul, lezzet garanti. Uzman jürimiz bu mekânların en iyilerini sizin için seçti. İpek İZCİ/iizci@hurriyet.com.tr
Mis gibi mezeler, içi sulu, kıvamında pişmiş balıklar, deniz ürünleri... İşte, kış mevsimini sevmek için bir neden daha! Memleketin dört bir yanı birbirinden güzel salaş balıkçılarla dolu. Fiyatlar makul, lezzet garanti. Uzman jürimiz bu mekânların en iyilerini sizin için seçti.
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