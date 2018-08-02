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Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler açıklandı! İlk üç içerisinde...

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02.08.2018 - 14:17 | Son Güncelleme:
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Türkiyenin en çok ihracat yaptığı ülkeler açıklandı İlk üç içerisinde...Next

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yıl ocak-haziran döneminde 77 milyar 375 milyon 634 bin dolarken bu yılın ilk yarısında 82 milyar 222 milyon 861 bin dolara ulaştı. İhracat sıralamasında ilk 20'de yer alan ülkelere geçen yılın ilk yarısında 53 milyar 491 milyon 906 bin dolarlık ihracat yapılırken, bu yıl aynı dönemde 54 milyar 828 milyon 167 bin dolarlık satış gerçekleştirildi. Böylece, yılın ilk yarısındaki ihracatın yüzde 66,7'si söz konusu ülkelere yapılmış oldu. İşte Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler...

Etiketler: ihracat , ithalat , türkiye ihracat , haberler
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