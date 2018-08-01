Türkiye'nin en büyük şirketleri açıklandı

Capital Dergisi, bu yıl 21’ncisini hazırladığı Türkiye’nin 500 büyük şirketini ortaya koyan Capital500 araştırmasını Ağustos sayısında yayınladı. Hem dünya hem Türkiye için rekor büyüme yılı olan 2017’de Türkiye’nin 500 büyük şirketinin performansı da göz dolduruyor.
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