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Türkiye'nin en büyük şirketleri açıklandı

Capital Dergisi, bu yıl 21’ncisini hazırladığı Türkiye’nin 500 büyük şirketini ortaya koyan Capital500 araştırmasını Ağustos sayısında yayınladı. Hem dünya hem Türkiye için rekor büyüme yılı olan 2017’de Türkiye’nin 500 büyük şirketinin performansı da göz dolduruyor.

Hurriyet.com.tr/EKONOMİ/Foto: Şirket Web siteleri
01.08.2018 - 10:40 | Son Güncelleme:
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Türkiyenin en büyük şirketleri açıklandıNext

Capital Dergisi, bu yıl 21’ncisini hazırladığı Türkiye’nin 500 büyük şirketini ortaya koyan Capital500 araştırmasını ağustos sayısında yayınladı.

Listenin ilk sırasında 53 milyar 948 milyon 110 bin TL ciroyla Tüpraş yer alıyor.

Etiketler: Dergi , Capital 500 , haberler

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