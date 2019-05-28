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Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu belli oldu

İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması”na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. Ford 31 milyar lirayla ikinci, Toyota ise 23,6 milyar lira ile üçüncü oldu.

Hurriyet.com.tr
28.05.2019 - 11:16 | Son Güncelleme:
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Türkiyenin en büyük 500 sanayi kuruluşu belli olduNext

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi sektörünün devler ligini belirleyen ve 1968 yılından bu yana aralıksız yapılan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması”nın 2018 yılı sonuçlarını açıkladı. İşte o şirketler...

Etiketler: İSO 500 , şirket , haberler

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Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu belli oldu

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