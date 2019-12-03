Türkiye'nin çalışmak ve yaşamak için en iyi şehirleri! Bakın ilk sırada neresi var

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye'nin çalışmak ve yaşamak için en iyi şehirleri! Bakın ilk sırada neresi var
GeriEkonomi Türkiye'nin çalışmak ve yaşamak için en iyi şehirleri! Bakın ilk sırada neresi var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
03 Aralık 2019 - 01:28,

Türkiye'nin çalışmak ve yaşamak için en iyi şehirleri! Bakın ilk sırada neresi var

Forbes, "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" araştırmasının sonuçlarını yayınladı. 94 başlıktaki veri setine göre hazırlanan ve 81 ilimizi içeren dev listede Türkiye il il yaşanabilirlik sıralandı. "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" listesine bakın hangi iller kaçıncı sıradan girdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

81- MUŞ

Genel Endeks Puanı: 29,71

80- ŞIRNAK

Genel Endeks Puanı: 30,45

79- HAKKARİ

Genel Endeks Puanı: 30,94

2

78- SİİRT

Genel Endeks Puanı: 31,57

77- BİTLİS

Genel Endeks Puanı: 31,85

76- AĞRI

Genel Endeks Puanı: 32,44

3

75- IĞDIR

Genel Endeks Puanı: 33,86

74- ARDAHAN

Genel Endeks Puanı: 33,96

73- YOZGAT

Genel Endeks Puanı: 34,28

4

72- VAN

Genel Endeks Puanı: 35,51

71- BATMAN

Genel Endeks Puanı: 35,55

70- ADIYAMAN

Genel Endeks Puanı: 35,62

5

69- BİNGÖL

Genel Endeks Puanı: 36,46

68- OSMANİYE

Genel Endeks Puanı: 36,73

67- BAYBURT

Genel Endeks Puanı: 37,11

6

66- MARDİN

Genel Endeks Puanı: 37,23

65- DİYARBAKIR

Genel Endeks Puanı: 37,38

64- GÜMÜŞHANE

Genel Endeks Puanı: 37,47

7

63- AKSARAY

Genel Endeks Puanı: 37,72

62- KARS

Genel Endeks Puanı: 38,24

61- TOKAT

Genel Endeks Puanı: 39,53

8

60- ÇORUM

Genel Endeks Puanı: 39,55

59- KARAMAN

Genel Endeks Puanı: 39,97

58- TUNCELİ

Genel Endeks Puanı: 40,57

9

57- KİLİS

Genel Endeks Puanı: 40,96

56- KIRŞEHİR

Genel Endeks Puanı: 40,97

55- ŞANLIURFA

Genel Endeks Puanı: 41,09

10

54- NİĞDE

Genel Endeks Puanı: 41,21

53- AFYONKARAHİSAR

Genel Endeks Puanı: 41,24.

52- ÇANKIRI

Genel Endeks Puanı: 41,30

11

51- KAHRAMANMARAŞ

Genel Endeks Puanı: 41,76

50- KASTAMONU

Genel Endeks Puanı: 42,00

49- DÜZCE

Genel Endeks Puanı: 42,49

12

48- NEVŞEHİR

Genel Endeks Puanı: 42,66

47- BURDUR

Genel Endeks Puanı: 42,68

46- ERZİNCAN

Genel Endeks Puanı: 42,71

13

45- UŞAK

Genel Endeks Puanı: 42,79

44- ORDU

Genel Endeks Puanı: 43,05

43- RİZE

Genel Endeks Puanı: 43,40

14

42- SİNOP

Genel Endeks Puanı: 43,60

41- BARTIN

Genel Endeks Puanı: 43,63

40- AMASYA

Genel Endeks Puanı: 43,69

15

39- ERZURUM

Genel Endeks Puanı: 44,05

38- BİLECİK

Genel Endeks Puanı: 44,69

37- KIRIKKALE

Genel Endeks Puanı: 44,94

16

36- ISPARTA

Genel Endeks Puanı: 45,47

35- MANİSA

Genel Endeks Puanı: 45,54

34- GİRESUN

Genel Endeks Puanı: 45,72

17

33- GAZİANTEP

Genel Endeks Puanı: 46,55

32- KÜTAHYA

Genel Endeks Puanı: 46,57

31- SİVAS

Genel Endeks Puanı: 46,80

18

30- HATAY

Genel Endeks Puanı: 46,89

29- ARTVİN

Genel Endeks Puanı: 47,35

28- MALATYA

Genel Endeks Puanı: 47,36

19

27- KIRKLARELİ

Genel Endeks Puanı: 48,05

26- DENİZLİ

Genel Endeks Puanı: 48,05

25- ZONGULDAK

Genel Endeks Puanı: 48,30

20

24- KONYA

Genel Endeks Puanı: 48,88

23- BOLU

Genel Endeks Puanı: 49,77.

22- MERSİN

Genel Endeks Puanı: 50,09

21

21- ADANA

Genel Endeks Puanı: 50,23

20- KARABÜK

Genel Endeks Puanı: 50,31

19- ELAZIĞ

Genel Endeks Puanı: 50,53

22

18- EDİRNE

Genel Endeks Puanı: 50,99

17- MUĞLA

Genel Endeks Puanı: 51,23

16- AYDIN

Genel Endeks Puanı: 51,30

23

15- BALIKESİR

Genel Endeks Puanı: 51,72

14- KAYSERİ

Genel Endeks Puanı: 52,04

13- SAMSUN

Genel Endeks Puanı: 52,36

24

12- SAKARYA

Genel Endeks Puanı: 53,35

11- ÇANAKKALE

Genel Endeks Puanı: 53,36

10- TRABZON

Genel Endeks Puanı: 53,38

25

9- ESKİŞEHİR

Genel Endeks Puanı: 56,84

8- BURSA

Genel Endeks Puanı: 57,13

7- YALOVA

Genel Endeks Puanı: 58,07

26

6- ANTALYA

Genel Endeks Puanı: 59,1

5- KOCAELİ

Genel Endeks Puanı: 59,98

4- TEKİRDAĞ

Genel Endeks Puanı: 61,46

27

3- İZMİR

Genel Endeks Puanı: 62,39

28

2- ANKARA

Genel Endeks Puanı: 66,13

29

1- İSTANBUL

Genel Endeks Puanı: 68,9

30
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi