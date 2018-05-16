Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, ramazanın ilk iftarını birlikte yaptı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce kişi, Sultanahmet Meydanı’nda buluştu. Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinin Balkaya Dağları'nda vatan savunmasındaki Mehmetçik, ramazan ayında iftarın en erken açıldığı bölgede iftar yaptı. İşte Türkiye'den iftar manzaraları...
Irak sınırındaki 2 bin 400 rakımlı Balkaya Dağları'ndaki üs bölgesinde güvenliği sağlayarak PKK'lı teröristlerle amansız bir mücadele yürüten Mehmetçik, bir yandan da ramazan ayının maneviyatını yaşıyor.
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