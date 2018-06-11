Türkiye'den görüntülendi, görenler UFO sandı! Bakın ne çıktı?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de belli bölgelerde gök yüzünde parlayan bir cisim görüntülendi. YouTuber Barış Özcan'ın paylaştığı bu görüntüyü pek çok kişi de gördü; kimisi UFO sandı, kimi de yıldız. Peki işin aslı neydi?
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