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    Haberler >Teknoloji>Türkiye'den görüntülendi, görenler UFO sandı! Bakın ne çıktı?

    Türkiye'den görüntülendi, görenler UFO sandı! Bakın ne çıktı?

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    Hürriyet Haber
    11.06.2018 - 18:57 | Son Güncelleme:
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    Türkiyeden görüntülendi, görenler UFO sandı Bakın ne çıktıNext

    Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de belli bölgelerde gök yüzünde parlayan bir cisim görüntülendi. YouTuber Barış Özcan'ın paylaştığı bu görüntüyü pek çok kişi de gördü; kimisi UFO sandı, kimi de yıldız. Peki işin aslı neydi?

    Etiketler: uzay , space , nasa
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