Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Türkiye'den en çok vize alan ülkeler

Türkiye'den en çok vize alan ülkeler

.

Hürriyet Haber
09.02.2018 - 11:38 | Son Güncelleme:
1 / 12
Türkiyeden en çok vize alan ülkelerNext

Sınır kapıları ve havaalanlarındaki kuyrukları engellemek için hayata geçirilen Elektronik Vize Başvuru Sistemi'nin (e-Vize) uygulanmaya başlandığı 17 Nisan 2013'ten 1 Ocak 2018'e kadar başvuruda bulunan 23 milyon 254 bin 597 yabancıdan 20 milyon 485 bin 631'i e-Vize aldı.

Etiketler: Türkiye , Vize ülkeler , hollanda

En Yeni Foto Galeriler

Biri bu çılgını durdursun! Musk'ın hedefinde şimdi ne var?

Biri bu çılgını durdursun! Musk'ın hedefinde şimdi ne var?

Yok Artık Dedirten Hediyeler!

Yok Artık Dedirten Hediyeler!

Güne damga vuran kare! Yıllar sonra bir ilk...

Güne damga vuran kare! Yıllar sonra bir ilk...

Olay Belhanda iddiası! Bonservisi...

Olay Belhanda iddiası! Bonservisi...

Şenol Güneş çıkmaza girdi! Negredo ve Love...

Şenol Güneş çıkmaza girdi! Negredo ve Love...

Aldatan sevgilisini drone ile yakaladı!

Aldatan sevgilisini drone ile yakaladı!

Şişman diye işinden kovuldu! Sonrası inanılmaz...

Şişman diye işinden kovuldu! Sonrası inanılmaz...

7 adımda yurtdışında dil okulu seçimi

7 adımda yurtdışında dil okulu seçimi

Sosyal medyadan yapılan baskılar bıraktırdı

Sosyal medyadan yapılan baskılar bıraktırdı

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri