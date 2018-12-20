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Türkiye'den en çok hangi ülke vatandaşı konut satın aldı! İlk 3 değişti, fark attı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış rakamlarını açıkladı. İşte ülke ülke rakamlar...

Hürriyet Haber
20.12.2018 - 12:50 | Son Güncelleme:
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Türkiyeden en çok hangi ülke vatandaşı konut satın aldı İlk 3 değişti, fark attıNext

TÜİK'in açıklamış olduğu listede hangi ülkenin vatandaşı Türkiye'den ne kadar konut almış yer alıyor. Geçtiğimiz seneye göre ilk 3'te değişimler söz konusuyken, ilk sıradaki ülke diğerlerine fark attı...

Etiketler: konut satış rakamları , konut fiyatları , konut satışları , haberler

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