Türkiye'den en çok hangi ülke vatandaşı konut satın aldı! İlk 3 değişti, fark attı

TÜİK'in açıklamış olduğu listede hangi ülkenin vatandaşı Türkiye'den ne kadar konut almış yer alıyor. Geçtiğimiz seneye göre ilk 3'te değişimler söz konusuyken, ilk sıradaki ülke diğerlerine fark attı...
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