Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Türkiye'de Twitter'a damga vuranlar (Temmuz 2019)

    Türkiye'de Twitter'a damga vuranlar (Temmuz 2019)

    Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Twitter'da doğru zamanda, doğru hashtag kullanımı ile takipçi sayısını katlamak mümkün. Ünlü isimler için ise bu durum biraz daha farklı ve kolay elbette. Peki Türkiye genelinde kimin ne kadar takipçisi var?

    hurriyet.com.tr / ÖZEL
    22.07.2019 - 08:41 | Son Güncelleme:
    1 / 43
    Türkiyede Twittera damga vuranlar (Temmuz 2019)Next

    Twitter'da Cem Yılmaz ile dünyaca ünlü sanatçının arasındaki fark gün geçtikçe büyüyor. İşte son rakamlar...

    Etiketler: internet

    En Yeni Foto Haberler

    Türkiye'de Twitter'a damga vuranlar (Temmuz 2019)

    Türkiye'de Twitter'a damga vuranlar (Temmuz 2019)

    Ailesini beslemek için avlanıyor! 'Hayvanları vejetaryenler öldürüyor'

    Ailesini beslemek için avlanıyor! 'Hayvanları vejetaryenler öldürüyor'

    Centilmen koca

    Centilmen koca

    Pelin Karahan'ın uyku vakti!

    Pelin Karahan'ın uyku vakti!

    Tatil keyfi

    Tatil keyfi

    Orduyu alarma geçirdi! Avrupa yanıyor

    Orduyu alarma geçirdi! Avrupa yanıyor

    Uçaklar değişiyor! Uçak yolculuğu yapacaklar artık...

    Uçaklar değişiyor! Uçak yolculuğu yapacaklar artık...
    YKS sonuçları açıklandı... İşte öğrenciye verilecek evlerin kiraları

    YKS sonuçları açıklandı... İşte öğrenciye verilecek evlerin kiraları

    İstanbul’a yakın en güzel 10 plaj! Hepsi temiz ve sessiz sakin...

    İstanbul’a yakın en güzel 10 plaj! Hepsi temiz ve sessiz sakin...

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.