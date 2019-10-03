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    Türkiye'de Twitter'a damga vuranlar (Ekim 2019)

    Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Twitter'da doğru zamanda, doğru hashtag kullanımı ile takipçi sayısını katlamak mümkün. Ünlü isimler için ise bu durum biraz daha farklı ve kolay elbette. Peki Türkiye genelinde kimin ne kadar takipçisi var?

    hurriyet.com.tr / ÖZEL
    03.10.2019 - 01:31 | Son Güncelleme:
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    Türkiyede Twittera damga vuranlar (Ekim 2019)Next

    Twitter'da Cem Yılmaz ile Tarkan arasındaki fark gün geçtikçe büyüyor. İşte son rakamlar...

    Etiketler: internet

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