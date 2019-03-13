Türkiye'de Twitter'a damga vuranlar

Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Twitter'da doğru zamanda, doğru hashtag kullanımı ile takipçi sayısını katlamak mümkün. Ünlü isimler için ise bu durum biraz daha farklı ve kolay elbette. Peki Türkiye genelinde kimin ne kadar takipçisi var?
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