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    Haberler >Teknoloji>Türkiye'de Twitter'a damga vuranlar

    Türkiye'de Twitter'a damga vuranlar

    Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Twitter'da doğru zamanda, doğru hashtag kullanımı ile takipçi sayısını katlamak mümkün. Ünlü isimler için ise bu durum biraz daha farklı ve kolay elbette. Peki Türkiye genelinde kimin ne kadar takipçisi var?

    hurriyet.com.tr / ÖZEL
    13.03.2019 - 00:11 | Son Güncelleme:
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    Türkiyede Twittera damga vuranlarNext

    Türkiye'de milyonlarca kullanıcı onları izliyor. Peki Türkiye'nin en çok takip edilen isimleri kimler dersiniz? İşte şaşırtan sonuçlar... (SocialBlade)

    Etiketler: internet

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