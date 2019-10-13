Türkiye’de tekvandocuydu, Almanya’da döner fabrikası kurdu

Bugün Almanya’da ülkenin ‘en istikrarlı’ döner fabrikatörü olarak üretimini sürdüren Baha Doner GmhH Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Babur, tekvando sporunda ilerlemek amacıyla 1987’de Almanya’ya geldiğini ancak kaderin kendisini iş insanı yaptığını söyledi.
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