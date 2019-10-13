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Türkiye’de tekvandocuydu, Almanya’da döner fabrikası kurdu

Türkiye’de tekvandoyla uğraşırken 1987’de geldiği Almanya’da dönerciliğe başlayan Hasan Babur, kurduğu şirketle Almanya hariç Hollanda, Polonya, Çekya, Belçika ve İsveç için de üretim yapıyor.

AA
13.10.2019 - 16:40 | Son Güncelleme:
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Türkiye’de tekvandocuydu, Almanya’da döner fabrikası kurduNext

Bugün Almanya’da ülkenin ‘en istikrarlı’ döner fabrikatörü olarak üretimini sürdüren Baha Doner GmhH Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Babur, tekvando sporunda ilerlemek amacıyla 1987’de Almanya’ya geldiğini ancak kaderin kendisini iş insanı yaptığını söyledi.

Etiketler: Baha Doner GmhH Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Babur , Avrupadan Haberler

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