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    Kimi gözyaşı döktü, kimi son anda yetişti... İşte YKS'de yaşananlar

    Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 12.30'da sona erdi. 18 yaşındaki siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu kardeşler, Türkiye'de sınava giren tek siyam ikizleri oldu. Sınava yetişemeyen adaylar gözyaşlarına boğuldu. Sınava girmek isteyen bir asker kimliğini birliğinde unuttu. Dakikalarla sınava yetişemeyen bir başka aday 'Yapacak bir şey yok' diyerek geri döndü. Son saniyede koşarak sınava yetişen bir aday ise alkışlarla sınava uğurlandı. İşte yaşananlar...

    DHA - AA- İHA
    15.06.2019 - 12:23 | Son Güncelleme:
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    Kimi gözyaşı döktü, kimi son anda yetişti... İşte YKSde yaşananlarNext

    Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 12.30'da sona erdi.

    Etiketler: haber , gündem , açıklama , son dakika haberler
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