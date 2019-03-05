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Türkiye'de ilk kez yapılıyor... Reuters dünyaya bu fotoğraflarla duyurdu
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen 'Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nın Foça bölümünde senaryo gereği düşman toprağı olan Hekim Adası'na amfibi çıkarma harekatı başladı. Haber ajansı Reuters da tatbikatı dünyaya bu fotoğraflarla duyurdu.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen 'Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nın Foça bölümünde senaryo gereği düşman toprağı olan Hekim Adası'na amfibi çıkarma harekatı başladı.
Haber ajansı Reuters da tatbikatı dünyaya bu fotoğraflarla duyurdu.
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