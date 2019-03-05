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    Türkiye'de ilk kez yapılıyor... Reuters dünyaya bu fotoğraflarla duyurdu

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen 'Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nın Foça bölümünde senaryo gereği düşman toprağı olan Hekim Adası'na amfibi çıkarma harekatı başladı. Haber ajansı Reuters da tatbikatı dünyaya bu fotoğraflarla duyurdu.

    Reuters - DHA
    05.03.2019 - 09:36 | Son Güncelleme:
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    Türkiyede ilk kez yapılıyor... Reuters dünyaya bu fotoğraflarla duyurduNext

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen 'Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nın Foça bölümünde senaryo gereği düşman toprağı olan Hekim Adası'na amfibi çıkarma harekatı başladı.

    Haber ajansı Reuters da tatbikatı dünyaya bu fotoğraflarla duyurdu.

    Etiketler: Mavi Vatan-2019 , Mavi Vatan-2019 tatbikatı , son dakika , haberler

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