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    Türkiye'de ilginç mimarisiyle dikkat çeken yapılar

    Gemi şeklinde inşa edilen öğrenci yurdu, ters ev ve kitap şeklinde tasarlanan kütüphaneler... Anadolu Ajansı, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ve ilginç mimarileriyle dikkat çeken yapıları derledi. İşte hepsi Türkiye'de bulunan ve dikkat çeken o yapılar...

    Hürriyet Haber
    09.04.2018 - 11:47 | Son Güncelleme:
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    Türkiyede ilginç mimarisiyle dikkat çeken yapılarNext

    Gemi şeklinde inşa edilen öğrenci yurdu, ters ev ve kitap şeklinde tasarlanan kütüphaneler... Anadolu Ajansı, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ve ilginç mimarileriyle dikkat çeken yapıları derledi. İşte hepsi Türkiye'de bulunan ve dikkat çeken o yapılar...

    Etiketler: Mimari , istanbul , Mersin , gündem
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