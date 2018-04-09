Türkiye'de ilginç mimarisiyle dikkat çeken yapılar
Gemi şeklinde inşa edilen öğrenci yurdu, ters ev ve kitap şeklinde tasarlanan kütüphaneler... Anadolu Ajansı, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ve ilginç mimarileriyle dikkat çeken yapıları derledi. İşte hepsi Türkiye'de bulunan ve dikkat çeken o yapılar...
Gemi şeklinde inşa edilen öğrenci yurdu, ters ev ve kitap şeklinde tasarlanan kütüphaneler... Anadolu Ajansı, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ve ilginç mimarileriyle dikkat çeken yapıları derledi. İşte hepsi Türkiye'de bulunan ve dikkat çeken o yapılar...
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