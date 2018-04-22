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    Haberler >Teknoloji>Türkiye'de en çok bu telefonlar satıyor! Kapış kapış...

    Türkiye'de en çok bu telefonlar satıyor! Kapış kapış...

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    Hürriyet Haber
    22.04.2018 - 19:29 | Son Güncelleme:
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    Türkiyede en çok bu telefonlar satıyor Kapış kapış...Next

    Türkiye'de satışa sunulan ve yoğun ilgi gören bu telefonların kimisi düşük fiyatıyla büyük ilgi görürken, kimi de yüksek fiyatına rağmen kapış kapış satıyor! İşte Türkiye'nin en çok ilgi gören telefonları...

    Etiketler: sony , telefon , iphone x , apple

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