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    Türkiye'de bir ilk! Yerin 150 metre altında...

    Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri Tuz Mağarası'nda ders işledi.

    Hürriyet Haber
    23.11.2018 - 22:31 | Son Güncelleme:
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    Türkiyede bir ilk Yerin 150 metre altında...Next

    Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, Türk sinemasının efsane eserlerinden "Hababam Sınıfı"ndaki öğrencilerin doğal ortamda ders işlemesinden etkilenip yerin 150 metre altındaki tuz mağarasında ders yaptı.

    Etiketler: magara , son dakika

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