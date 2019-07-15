Türkiye'de bir ilk! Su altında sergileniyor

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, Yıldırım Belediyesi’nce, Kaplıkaya Cazibe Merkezi Tünel Akvaryum’da, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde çekilen 50 fotoğraf ve 251 şehidin fotoğrafının yer aldığı, su altı sergisi düzenlendi.
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