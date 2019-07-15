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    Türkiye'de bir ilk! Su altında sergileniyor

    Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, Yıldırım Belediyesi’nce, Kaplıkaya Cazibe Merkezi Tünel Akvaryum’da, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde çekilen 50 fotoğraf ve 251 şehidin fotoğrafının yer aldığı, su altı sergisi düzenlendi.

    DHA
    15.07.2019 - 20:10 | Son Güncelleme:
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    Türkiyede bir ilk Su altında sergileniyorNext

    Yıldırım Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Kaplıkaya Cazibe Merkezi Tünel Akvaryum’da su altı fotoğraf sergisi düzenledi.

    Etiketler: sergi , son dakika haberler

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