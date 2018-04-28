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    Türkiye’de bir ilk oldu! O helikopterlerden biri ona emanet…

    Türkiye'nin ilk kadın yangın söndürme helikopteri pilotu 27 yaşındaki Burcu Dinçer, Antalya'da açılan ülkenin şova dayalı ilk havacılık fuarında yer aldı. Mesleğinin zorluklarına aldırmadan görevini büyük bir özveriyle yerine getiren Dinçer, "vahşi alev" olarak nitelendirdiği orman yangınlarını söndürmek için uçtuğunu belirtiyor.

    AA
    28.04.2018 - 14:34 | Son Güncelleme:
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    Türkiye’de bir ilk oldu O helikopterlerden biri ona emanet…Next

    Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'a katılan Türkiye'nin ilk kadın yangın söndürme helikopteri pilotu 27 yaşındaki Burcu Dinçer, görevinin zorluklarına aldırmadan alevlere meydan okuyor.

    Etiketler: helikopter pilotu , ilk kadın pilot , gündem
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