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Türkiye’de bir ilk oldu! O helikopterlerden biri ona emanet…
Türkiye'nin ilk kadın yangın söndürme helikopteri pilotu 27 yaşındaki Burcu Dinçer, Antalya'da açılan ülkenin şova dayalı ilk havacılık fuarında yer aldı. Mesleğinin zorluklarına aldırmadan görevini büyük bir özveriyle yerine getiren Dinçer, "vahşi alev" olarak nitelendirdiği orman yangınlarını söndürmek için uçtuğunu belirtiyor.
Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'a katılan Türkiye'nin ilk kadın yangın söndürme helikopteri pilotu 27 yaşındaki Burcu Dinçer, görevinin zorluklarına aldırmadan alevlere meydan okuyor.
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