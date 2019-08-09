Türkiye'de Araç Kullanırken Manzarasına Aşık Olacağınız 8 Yol!
Güzel ülkemizin bir yeryüzü cenneti olduğunu söylemek yanlış olmaz. Her bir köşesinde ayrı bir doğa harikası ve birbirinden değerli tarihi eserleri barındırıyor. Tam her yerini keşfettik derken, farklı bir güzellik çıkıyor ortaya. Özellikle seyahatlerini araçlarıyla yapanlar bu hissi daha iyi bilirler. Uzun bayram tatili öncesinde, Güneş Sigorta Kasko Sigortaları ile aracınızı güvence altına alırken, uzun yol seyahatlerinizi daha keyifli hale getirecek Türkiye’nin en güzel 8 yolunu derledik.
Türkiye’nin tüm güneyini bir uçtan bir uca aşan D400 kara yolunun, en etkileyici kısmını Antalya ile Fethiye arasındaki kısım oluşturuyor. Yol boyunca denizin uçsuz bucaksız görüntüsü, dalgaların kıvrımları ve tepelerdeki ağaçlar birbirine karışıyor. Yola koyulduğunuzda, birer birer Kemer, Finike, Demre ve Kaş’ı geride bırakıp Fethiye’ye ulaşıyorsunuz. Yol boyunca tepeler, virajlar aşıyor; denizin sonsuzluğunda kayboluyorsunuz. Sponsorlu İçerik
Van Gölü’nün yanı başından iki şehir yükseliyor. Van yolculuğunda önce Tatvan, Gevaş ve Edremit ilçeleri geçiliyor. Tatvan’dan itibaren Van Gölü beliriyor. Gölün güneyinden ilerleyen yol boyunca, eşsiz manzarayla Süphan Dağı bütünleşiyor. Yol oldukça geniş ve bakımlı, rahat bir sürüş sizi bekliyor.
Bozkır içerisinden yükselen Erciyes Dağı; zirvesinden kalkmayan karları ve tırmanış rotaları ile ilgiyi üzerine topluyor. Bu özelliklerine yıl içerisinde aldığı; kahverengi, yeşil ve beyaz renkler de ekleniyor. Her dağ yolunda olduğu gibi virajlar ve inişli çıkışlı yolu insanı oldukça etkiliyor. Erciyes, Kayseri’nin il merkezinden sonraki en büyük ilçesi Develi’ye doğru ilerken karşınıza çıkıyor.
Antalya'nın iki turistik ilçesi Finike'den Kaş'a giden bu yol sayısız keskin viraja sahip ama her bir virajda karşınıza nefes kesici manzaralar ve küçük küçük koylar çıkıyor. Kaş'a vardığınızda eğer pasaportunuz yanınızdaysa Yunan adası Meis’e günübirlik bir ziyaret yapabilir veya Kaş’tan biraz daha ilerleyerek Türkiye’nin en güzel plajlarından olan Kaputaş’ın turkuaz sularına dalabilirsiniz.
Marmaris'ten Türkiye'nin saklı kalmış cennetlerinden olan Bozburun beldesine giden bol kıvrımlı yolda araba kullanırken gözleriniz Ege'nin yeşili ve mavisine doyacak. Bu rota üzerinde mola verebileceğiniz birçok durak da bulunuyor. Kızkumu, Turgut Şelalesi, Selimiye köyü bunlardan sadece bir kaçı...
İstanbul’dan sadece bir buçuk saat uzaklıkta olan bu rota için günübirlik yolculuk yapabilirsiniz. Tekirdağ Kumbağ’dan yola başlayabilir, Ganos Dağları, ardından Uçmakdere Köyü ve üzüm bağları eşliğinde Şarköy şeklinde harika bir rota izleyebilirsiniz. Uçmakdere’de yamaç paraşütü tepesine çıkan yol hem doğa hem deniz manzaraları ile büyüleyici!
O bir renk cümbüşü! Hangi mevsim bu yoldan geçerseniz geçin, göreceğiniz manzara her zaman aynı. Değişen tek şey yeşilin tonları… Tekrar ve tekrar sürmek isteyeceğiniz yollardan biri.
11