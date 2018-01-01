Türkiye yeni yıla böyle girdi

Türkiye'de yeni yılı kutlamak isteyen vatandaşlar, mekanları doldurdu. Yeni yıl birçok yerde coşkuyla karşılandı. İstanbul, Ankara gibi kentlerde yoğun güvenlik alındı. İşte Türkiye'den yeni yıl manzaraları....
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