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    Türkiye yeni yıla böyle girdi

    Türkiye'de yeni yılı kutlamak isteyen vatandaşlar, mekanları doldurdu. Yeni yıl birçok yerde coşkuyla karşılandı.

    Hürriyet Haber
    01.01.2018 - 08:48 | Son Güncelleme:
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    Türkiye yeni yıla böyle girdiNext

    Türkiye'de yeni yılı kutlamak isteyen vatandaşlar, mekanları doldurdu. Yeni yıl birçok yerde coşkuyla karşılandı. İstanbul, Ankara gibi kentlerde yoğun güvenlik alındı. İşte Türkiye'den yeni yıl manzaraları....

    Etiketler: yeni yıl , yılbaşı , kutlama

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