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    Haberler >Teknoloji>Türkiye ve Avrupa'da pek çok ülkede saatler 6 dakika geride kaldı! Sebebi ise...

    Türkiye ve Avrupa'da pek çok ülkede saatler 6 dakika geride kaldı! Sebebi ise...

    Son günlerde kimsenin dikkatini çekmese de Türkiye dahil Avrupa'da birçok ülkede bir süredir dijital saatlerin 6 dakika geride kaldığı dikkat çekiyor. Peki bu ilginç sorun neden kaynaklanıyor?

    Hürriyet Haber
    09.03.2018 - 20:28 | Son Güncelleme:
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    Türkiye ve Avrupada pek çok ülkede saatler 6 dakika geride kaldı Sebebi ise...Next

    Türkiye dahil Avrupa'da meydana gelen bir sorun dijital saatlerin yavaşlamasına ve 6 dakika kadar geride kalmasına yol açtı. Eşi benzeri görülmemiş bu olayı araştıran uzmanlar ise şaşırtıcı bir sonuçla karşılaştı!

    Etiketler: avrupa , türkiye , dijital saat

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