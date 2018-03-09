Türkiye ve Avrupa'da pek çok ülkede saatler 6 dakika geride kaldı! Sebebi ise...

Türkiye dahil Avrupa'da meydana gelen bir sorun dijital saatlerin yavaşlamasına ve 6 dakika kadar geride kalmasına yol açtı. Eşi benzeri görülmemiş bu olayı araştıran uzmanlar ise şaşırtıcı bir sonuçla karşılaştı!
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