Türkiye onu konuşuyor! Kim Milyoner Olmak İster'e Ümmü Gülsüm Genç damga vurdu
'Kim Milyoner Olmak ister' yarışma programına katılan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç, herkesin dikkatini çekti. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için bu kez farklı bir format izlendi. Genç, yarışmada müthiş bir performans ortaya koydu.
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ATV''de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışma programı, bu hafta 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç'i ağırladı.
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Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olan Ümmü, yarışmada bir ilke imza attı.
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4 yaşında geçirdiği hastalık nedeniyle konuşamayan Ümmü Gülsüm için programda ilk kez farklı bir format izlendi.
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Yarışma sunucusu Kenan İmirzalıoğlu soruları sordu ve yarışmacı kendisine özel hazırlanan yazı tahtasından soruları cevapladı.
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Ümmü Gülsüm Genç, 11. soruya kadar geldi.
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Genç, 125 bin TL'lik ödül ile yarışmadan ayrıldı.
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TÜRKİYE ONU KONUŞTU!
Ümmü Gülsüm'ün hikayesi programı izleyen seyircilerin de dikkatini çekti.
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Çok sayıda kullanıcı Twitter hesabından düşüncelerini dile getirdi.
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İşte o mesajlardan bazıları:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya: Başarıya giden yolda engel diye bir şey yoktur. Tebrikler Gülsüm. Her zaman, hepinizin yanınızdayız.
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- Atv de şu an; işitebilen ama konuşamayan bir yarışmacı var, adı Gülsüm. Onu seyretmek mutlu etti. Her cevaptan sonra gözlerinin içinin gülmesi ise muazzam. Nice Gülsüm’lere
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-Ve Bu Akşam Bir Kadının Gülüşüne Hayran Kaldı bu Ülke... Gülsüm.
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-Günün en pozitif karesi be
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- Kenan İmirzalıoğlu'nun Gülsüm'e sevgi ile bakışına bittim.
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- Artvin'de mesai arkadaşımız olan değerli, çalışkan ve güler yüzlü kardeşimiz Ümmü Gülsüm GENÇ, inşallah başarılı olup iyi bir miktar ile ayrılacaktır.
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- Şu anda ekranda muazzam bir medeni cesaret örneği var. Helal olsun, inşallah sonuna kadar gidersin
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- Hiçbir şeyin engel olmadığının ve önemli olan engelleri ortadan kaldırmak . Başarılar diliyorum