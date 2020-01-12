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Haber Giriş: 11 Ocak 2020 - 23:00, /

Türkiye onu konuşuyor! Kim Milyoner Olmak İster'e Ümmü Gülsüm Genç damga vurdu

'Kim Milyoner Olmak ister' yarışma programına katılan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç, herkesin dikkatini çekti. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için bu kez farklı bir format izlendi. Genç, yarışmada müthiş bir performans ortaya koydu.

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ATV''de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışma programı, bu hafta 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç'i ağırladı.

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Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olan Ümmü, yarışmada bir ilke imza attı.

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4 yaşında geçirdiği hastalık nedeniyle konuşamayan Ümmü Gülsüm için programda ilk kez farklı bir format izlendi.

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Yarışma sunucusu Kenan İmirzalıoğlu soruları sordu ve yarışmacı kendisine özel hazırlanan yazı tahtasından soruları cevapladı.

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Ümmü Gülsüm Genç, 11. soruya kadar geldi.

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Genç, 125 bin TL'lik ödül ile yarışmadan ayrıldı.

7TÜRKİYE ONU KONUŞTU

TÜRKİYE ONU KONUŞTU!

Ümmü Gülsüm'ün hikayesi programı izleyen seyircilerin de dikkatini çekti.

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Çok sayıda kullanıcı Twitter hesabından düşüncelerini dile getirdi. 

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İşte o mesajlardan bazıları:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya: Başarıya giden yolda engel diye bir şey yoktur. Tebrikler Gülsüm. Her zaman, hepinizin yanınızdayız.

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- Atv de şu an; işitebilen ama konuşamayan bir yarışmacı var, adı Gülsüm. Onu seyretmek mutlu etti. Her cevaptan sonra gözlerinin içinin gülmesi ise muazzam. Nice Gülsüm’lere

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-Ve Bu Akşam Bir Kadının Gülüşüne Hayran Kaldı bu Ülke... Gülsüm.

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 -Günün en pozitif karesi be 

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- Kenan İmirzalıoğlu'nun Gülsüm'e sevgi ile bakışına bittim.

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- Artvin'de mesai arkadaşımız olan değerli, çalışkan ve güler yüzlü kardeşimiz Ümmü Gülsüm GENÇ, inşallah başarılı olup iyi bir miktar ile ayrılacaktır.

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- Şu anda ekranda muazzam bir medeni cesaret örneği var. Helal olsun, inşallah sonuna kadar gidersin 

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- Hiçbir şeyin engel olmadığının ve önemli olan engelleri ortadan kaldırmak . Başarılar diliyorum

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