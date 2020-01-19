Türkiye kökenli Bavyeralı

CSU Genel Sekreteri Markus Blume, “Bir Müslüman belediye başkanı CSU’da halen normal değil. Ama biz bu yolda ilerleyeceğiz” dedi.Bavyera Eyalet Meclisi Yeşiller Grup Başkanı Katharina Schulze ise, “Hangi inançtan olursa olsun, bir kişinin belediye başkanı adayı olması kadar normal bir şey yok. Ama şaşırtıcı ve rahatsız edici olan, bunun CSU’da halen tartışılıyor olması” diye konuştu.