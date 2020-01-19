Türkiye kökenli Bavyeralı

Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde 15 Mart’ta belediye seçimleri var. Kamuoyu yoklamaları, göçmen kökenli seçmen profilinin değiştiğini gösteriyor. Özellikle de Sosyal Demokrat Parti (SPD) göçmenler arasında giderek oy kaybediyor.
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Almanya Uyum ve Göç Vakıfları Konseyi (SVP) araştırmasına göre SPD’nin Türkiye kökenli seçmenler arasındaki oy oranı yüzde 69’dan yüzde 37’ye gerilemiş durumda. Göçmenlerin oyları giderek muhafazakâr Hıristiyan Birlik Partileri’ne (CDU/CSU) yöneliyor. CDU/CSU, göçmenler arasında yüzde 43.2 ile en çok sevilen parti konumunda. Bu gelişmeyi iyi okuyan CSU, küçük belde ve kasabalarda belediye başkanlıklarına Türkiye kökenli aday arayışına çıktı.
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CSU, Wallerstein’da kent sakinleri arasında tanınan başarılı bir antrenör ve iş insanı olan Şener Şahin’i belediye başkan adayı göstermek istedi. Ancak parti içinde bir Müslümanın aday gösterilmesine karşı çıkanlar olunca, Şahin de adaylıktan geri çekildi. Olay kamuoyunda CSU aleyhine yoğun tartışmalara yol açtı. CSU, Şener Şahin’i kararından vazgeçmeye ikna edemeyince, bu kez Münih yakınlarındaki Neufahrn kasabasında bir başka Türkiye kökenliyi belediye başkanlığına aday gösterdi.
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CSU Neufahrn Teşkilatı oy birliğiyle 37 yaşındaki Ozan İyibaş’ı belediye başkan adayı seçti. Televizyonlar ve Alman basını oylama öncesi Neufahren’de Maisberger lokali önünde üs kurdu. Bankacı Ozan İyibaş’ın oy birliğiyle aday seçilmesini, ‘İlk Müslüman belediye başkanı adayı’ başlıklarıyla duyurdu.
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Freising doğumlu Ozan İyibaş, adaylığının ilan edilmesinden sonra yaptığı açıklamada, “Tam Bavyeralı, tam Alman ve tam CSU’luyum” dedi. Ancak Türkiye kökenli olduğunu da yadsımadığını vurguladı. 2007 yılından beri CSU üyesi olduğunu söyleyen İyibaş, “Ben kökenime indirgenmek istemiyorum. Önemli olan benim yeteneğim ve ne yapacağım. Türkiye’de Almancı, Almanya’da Alman-Türk olarak niteleniyoruz. Ama ben, ‘bu ülkeli’ olmak istiyorum” diye konuştu.
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Halle’de siyahi milletvekili Karamba Diaby’nin bürosuna silahla ateş edilmesi üzerine ailesiyle yeniden durum değerlendirmesi yaptığını söyleyen İyibaş, ancak kararında bir şey değişmediğini vurguladı. İyibaş, aşırı sağcı AfD’nin sosyal medyada hemen kendisine karşı harekete geçtiğini ve düşman belediye başkan adayı olarak hedef gösterildiğini belirtti.
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CSU Genel Sekreteri Markus Blume, “Bir Müslüman belediye başkanı CSU’da halen normal değil. Ama biz bu yolda ilerleyeceğiz” dedi.Bavyera Eyalet Meclisi Yeşiller Grup Başkanı Katharina Schulze ise, “Hangi inançtan olursa olsun, bir kişinin belediye başkanı adayı olması kadar normal bir şey yok. Ama şaşırtıcı ve rahatsız edici olan, bunun CSU’da halen tartışılıyor olması” diye konuştu.