TÜRKİYE İNOVASYON VE BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİYLE BULUŞTU

Yılın İnovatif Peyzaj Markası Ödülü BioArt’ın Her İklim ve Coğrafyada Güvenle Sloganıyla yola çıkan, Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirdiği projelerle sektöründe uluslararası bir marka olma yolunda ilerleyen BioArt, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde Yılın İnovatif Peyzaj Markası Ödülü’ne layık görüldü.

BioArt’ın ödülünü Yönetim Kurulu Üyeleri Erdal Yeşil ve Ekrem Bulut birlikte aldı. Erdal Yeşil ödülünü alırken;’’ Bioart ailesi olarak yıllar önce bu yola çıkarken her iklim ve coğrafyada sürdürülebilir, sağlam, ekonomik, kaliteli ve estetik projelerle yola çıkmıştık. Şükürler olsun birinci 5 yılımızda bunların hepsini gerçekleştirdik. İkinci beş yılımızdaki ana hedefimiz; özellikle Türkistan coğrafyasında ve Avrupa ülkelerinde biyolojik gölet sektöründe, sektörün aktör firması haline gelmek istiyoruz. Bunun içinde bu işe emek vermiş çok güçlü bir kadromuz var.’ diyerek sahneye şirket ortağı Ekrem Bulut’ u da davet etti.

Sahneye çıkan Bulut: ‘’Burada olmak gerçekten heyecan verici, BioArt ailesi olarak öncelikle Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde yaptığımız biyolojik gölet uygulamaları ile yoğun bir yılı geride bıraktık. Bugün burada olmak böyle bir ödüle layık görülmek bizim için gerçekten mutluluk verici. Tüm ekip arkadaşlarımıza ve projelerinde biyolojik göletlere yer veren değerli peyzaj mimarlarımıza teşekkür ediyorum.’’ Dedi.