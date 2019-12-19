TÜRKİYE İNOVASYON VE BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİYLE BULUŞTU

Eskişehir’de Yılın En Başarılı İnşaat Markası AYD YAPI Kurulduğu günden bugüne Eskişehir’de inşaa ettiği markalı konut projeleri ve gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projeleriyle bölgeye değer katan ve hayata geçirdiği 222 dairelik çevreci ve lüks yaşam projesi Drusilya Evleri’yle bölgenin adeta çehresini değiştiren AYD Yapı, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreninde Eskişehir’de Yılın En Başarılı İnşaat Markası ödülünün sahibi oldu.

Gecede ödülünü alan Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın; ‘’Bu ödülü almaktan dolayı çok mutluyuz. Biz Eskişehir’de bir çok projeye imza attık ama özellikle burada bir projemizden bahsetmek istiyorum, çünkü çok önemli. 2001 yılında Eskişehir’de ve Türkiye’de ilk kentsel dönüşüm projesini yapan firmayız. 1 yıl gibi kısa bir sürede 36 daireyi yıkıp 56 daire yaptık ve sahiplerine teslim ettik. Eskişehir’de ve hatta Türkiye’de bir rol model oldu. Bu projeden sonra 50 yıllık bir fabrikayı yıkarak Drusilya Evleri projemize başladık ve o projede de verdiğimiz söz ne ise hepsini yerine getirdik. Dolayısıyla bu ödülü almak bizim için bir tesadüf olmadı bu başarılarımızla bize layık gördüler. Bende buradan mühendisimizden mimarımıza tüm ekip arkadaşlarımıza ve ortaklarım ile aileme çok teşekkür ediyorum.’’ Dedi