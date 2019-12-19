TÜRKİYE İNOVASYON VE BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİYLE BULUŞTU

Yılın E-Dönüşüm Projesi Ödülü Aselsannet’in Sivil kurum, kuruluş ve son kullanıcıların elektronik ve haberleşme cihazları gereksinimlerini karşılamak amacıyla faaliyetlerine başlayan AselsanNet, gerçekleştirmiş olduğu Elektronik Beton İzleme Projesi ile Yılın E-Dönüşüm Projesi Ödülü’nün sahibi oldu.

Törende ödülü alan Şirketin Satış Müdürü Tuluğ Ergün; “Genel müdürümüz İsmail Karahan’ın iştirak edemediği bu güzel gecede böyle değerli bir ödülü almaktan onur ve kıvanç duyuyorum. Sevinç ve memnuniyetle aldığımız bu ödül 2004 senesinde kurulmuş olan şirketimiz AselsanNet’in ne kadar doğru bir yolda olduğuna ilişkin güzel bir emaredir. Bir deprem ülkesi olan Türkiye’mizde AselsanNet olarak bize desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ve Savunma Sanayi Başkanlığı’mıza teşekkürlerimizi sunmayı borç biliyorum. Bir Aselsan firması olan AselsanNet’in bundan sonra da inovasyona ve gelişime katkılarını sürdüreceğini aktarmak isterim.“ dedi.