Kürek sallayıp ahır temizlemek kolay mı sandınız

Kocaman tencerenin başında portakal reçeli yapan ya da fırınında ekmek pişiren bu kadının bir zamanların hem Türkiye hem de Avrupa güzeli olduğunu söylesek şaşırırsınız büyük olasılıkla. Çünkü alışılagelmişin dışında bir yaşam sürdürüyor. Hatta öyle ki anneannesinin zoruyla katıldığı yarışmada taç giymek bile genç yaşında onun hayata bakışını değiştirmedi.
Bazen en şık haliyle çekilen pozlarını paylaşan Kuruoğlu bazen de köy işleri yaparken çektirdiği fotoğraflarına yer veriyor sosyal medya sayfasında. Kuruoğlu'nun "Kürek sallayıp ahır temizlemek kolay mı sanıyorsunuz" mesajıyla yaptığı bu paylaşım da büyük beğeni aldı.
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