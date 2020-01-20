‘Türk ürünlerine daha fazla para verecek...’

“Türkiye’nin 2 bin 500’den fazla coğrafi işaretli olmaya aday potansiyel gıda ürünü var. Bunun anlamı, binlerce ürünü çok daha fazla katma değer ekleyerek, anlam ve hikâye yükleyerek satma imkanımız olabilir. Kars’ın kaşarından tutun Türkiye coğrafyasında belki 500’den fazla peynirimiz var ve bunların hepsini artık dünyaya tanıtmamız lazım. Burada yapılabilecek çok şey var. Biz devlet olarak her zaman yanınızdayız.”