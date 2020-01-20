‘Türk ürünlerine daha fazla para verecek...’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’de genetiği değiştirilmiş organizmalı ürünler yerine tamamen sağlıklı ürünler üretildiğine işaret ederek, dünyada Türk ürünlerine çok daha fazla para vermeye hazır pazarlar olduğunu söyledi.
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Bakan Pakdemirli, Almanya’nın Düsseldorf kentinde bulunan Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosluğu resmi konutunda, Avrupa’da tarım ve gıda alanında faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin halen harekete geçmeyi bekleyen çok büyük bir potansiyeli olduğunu belirten Pakdemirli, şunları söyledi:
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“Türkiye’nin 2 bin 500’den fazla coğrafi işaretli olmaya aday potansiyel gıda ürünü var. Bunun anlamı, binlerce ürünü çok daha fazla katma değer ekleyerek, anlam ve hikâye yükleyerek satma imkanımız olabilir. Kars’ın kaşarından tutun Türkiye coğrafyasında belki 500’den fazla peynirimiz var ve bunların hepsini artık dünyaya tanıtmamız lazım. Burada yapılabilecek çok şey var. Biz devlet olarak her zaman yanınızdayız.”
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“Türkiye, bugün itibarıyla Avrupa’da tarımsal hasılada birinci, dünyada ise yedinci sırada. Yani genel itibarıyla baktığınız zaman Türkiye başarılı bir ülke. Halbuki arazilerimiz Avrupa’ya oranla çok daha ufak, hâlâ yüzde yüz iyi planlama yapıyoruz diyemiyoruz, örgütlenme konusunda Avrupa’nın birçok ülkesinden daha gerideyiz.
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“Yani bizim de eksiklerimiz olmasına rağmen şu an Türkiye iyi bir performans gösteriyor ama bu performansı daha iyiye götürmek mümkün. Bir yandan daha fazla satıp bir yandan da parasal anlamda daha çok gelir getirecek duruma getirmemiz lazım diye düşünüyorum.”
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“Dünyada Türk ürünlerine çok daha fazla para vermeye hazır pazarlar var. Türkiye’nin şöyle bir avantajı var. Türkiye GDO’lu bir pazar değil, genetiği değiştirilmiş organizmalardan ari bir ülkeyiz. Türkiye’de GDO’lu ürünler üretilmemekte ve tamamen sağlıklı ürünler üretilmekte. Bunun faydasını Türkiye yeterince görebiliyor mu? Hayır göremiyor.”
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“Bir diğer alan daha helal gıdayla ilgili ne yazıkki istediğimiz yerde değiliz. Helal gıdayla ilgili biraz daha çalışırsak, Türkiye’nin Müslüman dünyadaki helal gıdayı da domine etme şansı olabilir diye düşünüyorum.” Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından iş insanlarının sorunlarını dinleyerek, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.