Türk spor kulübünü bu hale getirdiler

Türkiye’nin Barış Pınarı harekâtından sonra Almanya’da Türk iş yerlerine, dış temsilciliklere, camilere ve derneklere saldıran terör örgütü PKK/YPG yandaşları, bu kez Pforzheim Fatihspor’a ait tesisleri kundakladı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.