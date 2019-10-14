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Türk spor kulübünü bu hale getirdiler

Türkiye’nin Barış Pınarı harekâtından sonra Almanya’da Türk iş yerlerine, dış temsilciliklere, camilere ve derneklere saldıran terör örgütü PKK/YPG yandaşları, bu kez Pforzheim Fatihspor’a ait tesisleri kundakladı.

Mümin KARACA - PFORZHEIM - DHA
14.10.2019 - 10:29 | Son Güncelleme:
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Türk spor kulübünü bu hale getirdilerNext

Kulüp binası ve sosyal tesisler, kimliği belirsiz kişiler tarafından ataşe verildi. Olayla ilgili bilgi veren Kulüp Başkanı Yunus Yazıcı, şunları söyledi:

Etiketler: Barış Pınarı harekâtı , kundaklama , Pforzheim Fatihspor kundaklama
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