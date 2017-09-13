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Türk siyasetinde ciddiyeti bitiren komik gaflar

Siyaset ağzın iyi laf yapma sanatıdır. Kurduğunuz cümleleri geniş kitleler dinlediğinden her daim ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması gerekir. Ancak insanlık bu ya, bazen öyle bir cümle kurarsınız ki hem farklı yerlere çekilir hem de tarihe silinmemek üzere yazılır. İşte Türk siyasetinin unutulmaz gafları.

Kaynak: Doğan Burda
13.09.2017 - 14:19

SÜLEYMAN DEMİREL

Kendisinin ne kadar büyük bir laf cambazı olduğunu söylemeye gerek yok. Süleyman Demirel’in söylediği hiçbir şey gaf değildir, gayet bilinçli bir şekilde söylenmiştir. Listeye 1 numaradan girmeyi hakeder.

• Türkiye'de petrol vardı da, tankerlerin hortumuna ağzımızı dayayarak biz mi içtik?

• Biz kışın Bulgaristan'dan doğal gaz alıyoruz yazın onlar veriyor.

• Ege bir Yunan gölü değildir, Ege bir Türk gölü de değilidir. Binaenaleyh Ege bir göl değildir.

Türk siyasetinde ciddiyeti bitiren komik gaflar

• Ya neresini sıksaydım? ( Halkın tepkisine rağmen İngiltere Dış İşleri Temsilcisi'nin elini sıktığı zaman gazetecilerin sorularına karşılık verdiği cevaptır.)

• Bana "sağcılar adam öldürüyor" dedirtemezsiniz.

• Sana ne? Tasası sana mı düştü? Sen mi talipsin? Sana vermemi ister misin? Kime vereceksem vereceğim, verince görürsünüz! Bu böyle olmaz, biraz sabretmesini öğrenin! (28 Şubat sürecinde gazetecinin hükümet kurma görevini kime vereceğini sorması üzerine ardı ardına kurduğu düşündüren cümleler.)

 Türk siyasetinde ciddiyeti bitiren komik gaflar

TURGUT ÖZAL

Rahat tavırlarla ve Türkiye’yi adeta bir Avrupa ülkesiymişcesine eğlenerek yöneten Özal’ın da tarihe yazdırdığı bir kaç gafı bulunuyor. Rüşvetin işini bilmek olduğu ilk yıllar bu zamanlar tekabül ediyor.

• Benim memurum işini bilir.

• Biraz da küçük Turgut'la oynasınlar. (Muhalefet bu söze karşılık “Küçük Turgut'la Semra hanım oynasın.” diyerek seviyeyi iyice -1500’e çekmiştir.)

Türk siyasetinde ciddiyeti bitiren komik gaflar

DENİZ BAYKAL

Deniz Baykal o çalışkan siyasetçi ve ciddi duruşuyla hiç gaf yapmazmış gibi görünüyor ama gerçek böyle değil. Kendisinin, insanları soru işareti gözlerle baktırdığı bir kaç anlamsız cümlesi var.

Füzelerlesavaş kazanabilirsiniz, ama füzelerin üzerine oturamazsınız. (Dahiyane!)

Amasya Valisi Valilik makamına Amasya. Amasya´nın düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yılı yıldönümü nedeniyle Amasyalı vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyor, coşkunuzu yürekten paylaşıyorum. Şahsınızda tüm Amasyalıları kutluyor, sevgiler ve saygılar sunuyorum. Deniz Baykal CHP Genel Başkanı (Yalnız Amasya’nın kurtuluşu diye bir şey yok.)

Türk siyasetinde ciddiyeti bitiren komik gaflar

TANSU ÇİLLER

En güzellerini en sona sakladık. Bir ülke yönetiyorsunuz ama o ülke hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ortaya çıkan şeye Tansu Çiller deniyor. Dünyanın en komik gafları kendisine ait. Adeta bazen özlüyoruz. Bir insan ödevine bu kadar mı çalışmaz?

• Cenab-ı Allah'ı size emanet ediyorum.

• Haydar Aliyev’e seslenirken: Haydar Ali Bey (Ama çok mantıklı değil mi?)

• Sevgili Zeytinburunlular... (Ve Zeytinburnu halkına seslenirken yaşanan dil sürçmesi dünyanın en komik tanımına dönüşür.)

• Bir afet sonrasında: “Ölü kaybı olmamıştır.”

• Mesut Yılmaz iktidarsızdır. (İstikrarsızdır demek isterken.)

• Samsung mitinginde: “Futbol takımınızı Birinci Lig'e çıkarayım mı?” (Sorun Samsunspor’un zaten Birinci Lig’de olmasıdır.)

• Gökhun Yazıtları (Göktürk Yazıtları demeye çalışıyor.) Başka bir yerde: Gökberk kitabeleri... Göktürk kitabeleri (Orhun Yazıtları) demek istiyor.

• Mübarek kurban şeker bayramınız kutlu olsun. (Toptan kutlamış.)

• Deccal değil Yılmaz olsan ne fark eder? (Yılmaz değil deccal olsan ne farkeder olacaktı.)

• Bu hükümet açıkça bir halüsü... hasülü... halasü... hasüsü...(Halüsinasyon diyemediği videoyu mümkünse hemen izleyin.)

• Samsunlulara sesleniyor: “Merhaba Antalya”

• Taocu muhalefet (Maocu olacaktı ama seksi oldu biraz, neyse…)

• Trabzon'u Akdeniz'in incisi yapacağım.

• Tansu Çiller: Kırat'ın yemini verecek misiniz? (Oy istiyorum demek istiyor.)

Halk: Vereceğiiiiz!!!

Tansu Çiller: Biz de sizin yeminizi vereceğiz. (Aşırı açıksözlülük)

• Bu Ramazan sesleri semalarımızdan hiç gitmesin diye bize oy verin! (Ezanı kastediyor o anda tabii. Ramazan sesi derken?)

• Merhaba asker! (Postacıları selamlıyor.)

• "Burdur'a Şeker Fabrikası açacağım." lafının ardından kulağına bir uyarı geliyor: "Efendim zaten Burdur'da Şeker Fabrikası var." Tansu Çiller düzeltiyor hatasını hemen tabii ki: "İkinci Şeker Fabrikasını açacağım!"

 

 

 

 

Son Güncelleme : 13.09.2017 - 14:37
Etiketler: Türk siyasetinde ciddiyeti bitiren komik gaflar , gaf , Hayat
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