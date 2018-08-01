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    Haberler >Gündem>Türk mühendisler başardı! İşte oyunun kurallarını değiştirecek yeni silah

    Türk mühendisler başardı! İşte oyunun kurallarını değiştirecek yeni silah

    ASELSAN yeni silahıyla hız rekoru kırdı. Mühimmatı, ses hızının 6 katı hızla hedefe fırlattığı açıklanan ASELSAN'ın Tufan Elektromanyetik Top Sistemi, testlerde bunu 9 katı hıza çıkardı. Atışlı testlerde saniyede 3 bin metre namlu çıkış hızına ulaşıldı. Bu değer, barut kullanan klasik silahların mermiyi atma hızının yaklaşık 3 katına karşılık geliyor.

    AA
    01.08.2018 - 09:24 | Son Güncelleme:
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    Türk mühendisler başardı İşte oyunun kurallarını değiştirecek yeni silahNext

    ASELSAN, dünyada henüz gelişme aşamasında olan elektromanyetik fırlatma sistemlerine yönelik çalışmalarında ulaştığı noktayla dikkati çekti.

    Etiketler: tufan projesi , Silah , son dakika

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