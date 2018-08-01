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Türk mühendisler başardı! İşte oyunun kurallarını değiştirecek yeni silah
ASELSAN yeni silahıyla hız rekoru kırdı. Mühimmatı, ses hızının 6 katı hızla hedefe fırlattığı açıklanan ASELSAN'ın Tufan Elektromanyetik Top Sistemi, testlerde bunu 9 katı hıza çıkardı. Atışlı testlerde saniyede 3 bin metre namlu çıkış hızına ulaşıldı. Bu değer, barut kullanan klasik silahların mermiyi atma hızının yaklaşık 3 katına karşılık geliyor.
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