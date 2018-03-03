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Türk modeller Bakü'de podyuma çıktı

Türkiye'nin ünlü modelleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de podyumda rüzgar gibi esti.

Hürriyet Haber
03.03.2018 - 13:13 | Son Güncelleme:
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Türk modeller Baküde podyuma çıktıNext

Aralarında Çağla Şıkel, Özge Ulusoy, Merve Büyüksaraç, Şebnem Schaefer, Melis Türk, Wilma Elles'in de bulunduğu modeller, Dossa Dossi Fashion Show kapsamında podyuma çıktı. Şıkel'in yalnız başına yürüdüğü anlarda da seyirciler cep telefonlarıyla ünlü modeli görüntüledi.

Etiketler: çağla şıkel , dossa dossi , azerbaycan

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