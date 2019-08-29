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    Haberler >Gündem>Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası: 30 Ağustos

    Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası: 30 Ağustos

    Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.

    AA
    29.08.2019 - 14:01 | Son Güncelleme:
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    Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası: 30 AğustosNext

    Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.

    Etiketler: Zafer Bayramı , son dakika haberler

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