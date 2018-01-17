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    Türk kültürünü Hamburg’ta tanıdım

    Balerin olmak istiyordu. Dünyanın en ünlü bale okullarından birinde eğitim görüyordu. Ancak geçirdiği küçük bir kaza, bu hayalin sonu oldu. O da modelliğe başladı. Bir süre sonra aradığı şeyin modellik de olmadığını fark etti ve oyuncu olmaya karar verdi. Önce küçük rollerde oynadı. İlk şöhretini ‘Truvalı Helen’ rolüyle yaptı. Ama kendi deyimiyle ‘hayatının rolünü’ ona Fatih Akın verdi.

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 14:12 | Son Güncelleme:
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    Diane Kruger 1976 yılında Almanya’da Algermissen Hildesheim’da doğdu. Babası Hans-Heinrich bilgisayar uzmanı, annesi Maria-Theresa bankacıydı.

    Etiketler: diane kruger , Fatih Akın , in the fade , Paramparça , Truvalı Helen , ALMANYA , cannes film festivali , Hamburg , Truva , Elite Model Look

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