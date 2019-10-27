‘Türk Kültür Haftası’ Amsterdam’da başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Türk Kültür Haftası’ Amsterdam’da başladı
GeriAvrupa ‘Türk Kültür Haftası’ Amsterdam’da başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Avrupa
AA
27 Ekim 2019 - 11:25,

‘Türk Kültür Haftası’ Amsterdam’da başladı

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen ‘Türk Kültür Haftası’ etkinliği başladı. NDSM Werf Sanat Merkezi’nde açılışı yapılan etkinliğe, Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Amsterdam Müdürü Abdullah Altay ile çok sayıda Hollandalı ve Türk ziyaretçi katıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Başkonsolos Arıkan, Hollanda’da yaşayan herkesi etkinliğe davet ederek, “Amsterdam’da böyle bir etkinliğin düzenlenmesi son derece memnuniyet verici. Hem Hollandalılar hem de Amsterdam’a gelen turistler için burası kültürel merkez. Hem de burada yaşayan vatandaşlarımız için görülmesi gereken çok önemli bir etkinlik” ifadesini kullandı.

2

Türk sanatçıların eserlerinin sergisiyle başlayan etkinliği organize eden ressam ve ebru sanatçısı Okan Akın, hedeflerinin Avrupa’daki Türk sanatçıların eserlerini tüm dünyaya tanıtmak olduğunu belirtti.

3

Etkinliğin ‘Anadolu Rock’ konseriyle sona ereceğini aktaran Akın, “Bu etkinliği hem Hollanda’da geleneksel haline getirmek hem de Avrupa’nın farklı kentlerinde aynı konseptle düzenleyerek sergilerimizi başka ülkelerde de tanıtmak istiyoruz” dedi.

4

3 Kasım’a kadar sürecek etkinlikte, Avrupa’nın farklı kentlerinden gelen Türk sanatçıların çeşitli sanat eserleri sergileniyor, kültürel ve tarihsel konferanslar ile film gösterileri düzenleniyor. 

5
6
7
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
İLGİLİ GALERİLER

Trafik magandası üniversiteli gence trafikte dehşeti yaşattı

İstanbul'da kimliği belirsiz bir sürücü, otomobiliyle okula gitmek için yola çıkan üniversite öğrencisi Halit Köprülü'ye (26) trafikte dehşeti yaşattı. Hafif ticari aracını trafikte hızlı gitmediğini öne sürdüğü Halit Köprülü'nün aracının önüne kırıp inen sürücü, üniversite öğrencisinin otomobilini tekmeleyip yumrukladı. Saldırgan paniğe kapılıp kaçmaya çalışan Köprülü'nün peşine düştü, aracıyla otomobiline defalarca çarpıp zarar verdi. Köprülü, yaşadığı korku dolu anları ''Aracımı yumrukladı. Ben kaçtım, kovalamaya başladı. 3 kez kovaladı, ben de 3 kez kaçtım. Trafik vardı. O kadar öfkeliydi ki tüm hızıyla 5 kere benim aracıma çarptı. Beni öldürmek istedi. Beni ve yoldaki herkesin hayatını tehlikeye attı. Kendimi korumak için kapıları kilitledim'' diyerek anlattı.

DHA /
İLGİLİ GALERİLER

Güllerin içinden saat ve yüzük çıktı

İvana Sert önceki gün 40 yaşına bastı.

/