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    Türk kökenli güzel finalde!

    Almanya güzellik yarışması Miss Germany 2018 finalistleri bugün Almanya'nın en büyük eğlence parkı Avrupa Parkında basına tanıtıldı.

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 17:22 | Son Güncelleme:
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    Türk kökenli güzel finaldeNext

    Almanya güzellik yarışması Miss Germany 2018 finalistleri bugün Almanya'nın en büyük eğlence parkı Avrupa Parkında basına tanıtıldı. Büyük finale katılmak için 5 bin 263 aday yarışmaya müracaat etti. Yapılan ön elemelerde yaşları 16-24 olan 22 finalist 24 Şubat Cumartesi akşamı Avrupa Parkı'nda podyuma çıkmayı başardı.

    Etiketler: ALMANYA , Türkiye , Güzellik Yarışması
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