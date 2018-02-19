Türk kökenli güzel finalde!

Almanya güzellik yarışması Miss Germany 2018 finalistleri bugün Almanya'nın en büyük eğlence parkı Avrupa Parkında basına tanıtıldı. Büyük finale katılmak için 5 bin 263 aday yarışmaya müracaat etti. Yapılan ön elemelerde yaşları 16-24 olan 22 finalist 24 Şubat Cumartesi akşamı Avrupa Parkı'nda podyuma çıkmayı başardı.
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