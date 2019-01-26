Türk kahvesinin en iyi 10 adresi

MANDABATMAZ - İSTANBUL Geçen hafta Türk kahvesinin yaşayan en büyük ustası Cemil Filik’i kaybettik. Beyoğlu’ndaki minicik bir mekânda yaptığı kahveler için, “Öyle yoğun köpüğü var ki üzerine manda koysan batmaz” denirdi. Zaten o küçük dükkânın adı da ‘Mandabatmaz’dı. Dünyanın 35 farklı ülkesinden gurme programlarına konu olmuş, TripAdvisor tarafından mükemmellik sertifikasıyla ödüllendirilmişti. Boş yere değil elbette: Çekirdeğin tazeliğinden pişirme suyunun sıcaklığına, ateşin şiddetinden sunum süresine çok özel bir kahveden bahsediyoruz. Yaptığı acı kahvelerle 1967’den beri kim bilir ne çok hatır biriktirmiştir. Zaten kahve tiryakilerinden oluşan jürimiz de bu kahveyi Türkiye’nin birinciliğine yerleştirdi. Cemil Usta’yı kaybettik ama dükkân kapanmayacak. Yeğeni Can Özmen ve oğlu Cüneyt Filik tarafından aynı titizlikle işletilmeye devam ediyor. Mandabatmaz haftanın her günü sabah 09.30’dan akşam 23.30’a kadar hizmetinizde. Bir fincan kahvenin fiyatı 7 lira. (0212) 243 77 37.
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