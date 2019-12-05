Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türk Kahvesi günü mesajları sosyal medyada yayılıyor – Türk Kahvesi günü ne zaman?
Türk Kahvesi günü her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmadı. Kültürümüzün bir parçası, özel günlerin vazgeçilmezi olan Türk Kahvesi’nin tarihi ve faydaları vatandaşlar tarafından hatırlatılıyor. Peki, Türk Kahvesi günü ne zaman? İşte, Türk Kahvesi gününün tarihi ve Türk Kahvesi günü mesajları…
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Bugün 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü. Kendine has tadı, pürüzsüz köpüğü ve eşsiz kokusuyla kültürümüzün vazgeçilmezi olan Türk kahvesi ve onun değişmez geleneğinin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak kabul edilmesinin yıl dönümünü Dünya Türk Kahvesi Günü olarak çok özel sürprizlerle kutluyoruz.
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Türk Kahvesi Tarihçesi
Her ne kadar Kuzey Afrika kökenliyse de, "kız isteme" ritüellerinden "fal bakma" alışkanlığına kadar bir dizi gündelik hayat kültürünü de temsil eden Türk kahvesi, son yıllarda hazır (granül) kahvenin kazandığı yaygınlığa rağmen 'iktidar koltuğunu' terk etmiyor. Kesin tarih tartışmalı olsa da, kahvenin bu topraklara 16. yüzyıl ortalarında Arap Yarımadası'ndan geldiği biliniyor.
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TÜRK KAHVESİ GÜNÜ MESAJLARI
"Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Gününüz Kutlu Olsun!”
“Bugün, 500 yıllık kültürümüz Türk Kahvemiz’in Günü. Türk Kahvesi gününüz kutlu olsun”
“Bugün 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü! En keyifli sohbetlerin, en güzel toplanmaların baş tacıdır Türk kahvesi. Türk Kahvesi gününüz kutlu olsun”
“Kokusuyla, tadıyla, kırk yıllık hatırıyla… 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kutlu olsun”
“Yıllardır kahve keyfinize eşlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü Kutlu Olsun.”
“Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında.”