Türk işi giyindi

The Only Way is Essex adlı televizyon şovuyla tanınan İngiliz yıldız Billie Faiers, düğünü öncesinde Ibizada düzenlediği bekarlığa veda partisine, Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartalın koleksiyonuna ait altın rengindeki pul payet işlemeli mini tulum tasarımıyla katıldı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.