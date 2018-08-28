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Türk işi giyindi

İngiliz ünlü Ibiza'da Türk modacının koleksiyonundan giyindi 

Celal Sönmez / Londra, 28 Ağustos (DHA) -
28.08.2018 - 14:06 | Son Güncelleme:
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The Only Way is Essex adlı televizyon şovuyla tanınan İngiliz yıldız Billie Faiers, düğünü öncesinde Ibizada düzenlediği bekarlığa veda partisine, Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartalın koleksiyonuna ait altın rengindeki pul payet işlemeli mini tulum tasarımıyla katıldı.

Celal Sönmez / Londra,

Etiketler: billie faiers , zeynep kartal , MODA

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