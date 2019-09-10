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Türk halkı gereken yanıtı verdi! Demet’e Giovanni ayarı...

Demet Akalın’ın, A Milli Kadın Voleybol Takımı Sırbistan’a yenildikten sonra attığı “Koçumuz Türk olsa kaybetmezdik” tweet’ine Türk halkı gereken yanıtı verdi. Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, Türkiye âşığı olan İtalyan hoca Giovanni Guidetti'yi köşesine taşıdı.

Cengiz SEMERCİOĞLU
10.09.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Türk halkı gereken yanıtı verdi Demet’e Giovanni ayarı...Next

Demet Akalın’ın, A Milli Kadın Voleybol Takımı Sırbistan’a yenildikten sonra attığı “Koçumuz Türk olsa kaybetmezdik” tweet’ine Türk halkı gereken yanıtı verdi. Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, Türkiye âşığı olan İtalyan hoca Giovanni Guidetti'yi köşesine taşıdı.

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