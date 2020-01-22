Türk bilim insanına 1 milyon sterlinlik araştırma fonu

“Bu araştırma fonunu Manchester Üniversitesi de maddi anlamda destekledi, ayrıca Manchester’da bu sene açılacak olan Henry Royce Enstitüsü’nde bana laboratuvarlarımı genişletmem için olanak sağladılar. Yapacak çok iş var ve ben hep geç saatlere kadar çalışan bir insanım.”