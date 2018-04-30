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    Turistler hayran kalıyor!

    ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesine tatile gelen Litvanyalı turistler, seradan çilek, dalından dut yiyip, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Kral Koyu’nun eşsiz manzarasında denize giren turistler, 5 milyon yıllık Yalan Dünya Mağarası’na hayran kaldı.

    DHA
    30.04.2018 - 07:38 | Son Güncelleme:
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    Turistler hayran kalıyorNext

    Tatil için Gazipaşa’ya gelen turist kafileleri için doğa, tarih, tarım ve deniz turu düzenleniyor. İşletmeciler ile tur firmaları tarafından haftanın 4 günü düzenlenen turlarda turistler, tarladan çilek, dalından siyah dut yiyip, ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını görme fırsatı buluyor. Litvanyalı 50 kişilik turist kafilesi de çıktıkları turda eğlenceli vakit geçirdi. Sabah Güney Mahallesi’nden tura başlayan Litvanyalı turistler, Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti’ni gezdi.

    Etiketler: Turist , gündem

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