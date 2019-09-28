Turbocu Abla'yı görenler şaşırıyor

İzmir’de yaşayan Ceylan İrdem (46), 38 yaşına kadar ev hanımıydı ve arabalara karşı hiçbir ilgisi yoktu. Onun hayatı, 8 yıl önce eski eşinin açtığı pompacı dükkanında turbolara merak sarmasıyla değişti. 3,5 yıl önce eşinden ayrılıp cebindeki 50 lira ile dükkan açan İrdem, şimdilerde sanayideki en iyi turbo ustası olarak biliniyor. Uzaktan gelen arabanın sesinden turbo arızası olup olmadığını anladığını belirten İrdem, “Sanayide kimse firma ismimi bilmez, herkes ‘Turbocu Abla’ der” dedi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.