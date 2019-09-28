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Turbocu Abla'yı görenler şaşırıyor

Otomobillerde bulunan turbo düzeneklerinin revizyonunu yapan Turbocu Abla'yı görenler şaşkına dönüyor. Turbo tamircisi Ceylan İrdem ev hanımlığını bırakıp sanayide dükkanını sadece 50 lira sermaye ile kurmuş.

İHA
28.09.2019 - 10:18 | Son Güncelleme:
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Turbocu Ablayı görenler şaşırıyorNext

İzmir’de yaşayan Ceylan İrdem (46), 38 yaşına kadar ev hanımıydı ve arabalara karşı hiçbir ilgisi yoktu. Onun hayatı, 8 yıl önce eski eşinin açtığı pompacı dükkanında turbolara merak sarmasıyla değişti. 3,5 yıl önce eşinden ayrılıp cebindeki 50 lira ile dükkan açan İrdem, şimdilerde sanayideki en iyi turbo ustası olarak biliniyor. Uzaktan gelen arabanın sesinden turbo arızası olup olmadığını anladığını belirten İrdem, “Sanayide kimse firma ismimi bilmez, herkes ‘Turbocu Abla’ der” dedi.

Etiketler: sanayi , haberler

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