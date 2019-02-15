Turabi'den itiraf: Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran konuk oldu. Çamkıran, katıldığı yarışmalardan yaklaşık 2 milyon TL ve bir ev kazandığını söyledi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran konuk oldu. Çamkıran, katıldığı yarışmalardan yaklaşık 2 milyon TL ve bir ev kazandığını söyledi.
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