Turabi Çamkıran: 10 milyon TL kazandım ama günlük 30 lira harcıyorum

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına Turabi Çamkıran konuk oldu. Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Çamkrıan, ‘günlük 30 TL harcıyorum’ dedi.
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı, pazar günü alışveriş yaparken görüntülendi.
Müge Akgün'den Bangkok’un en ayrıcalıklı restoran önerileri...
Meksika Körfezi'nin derinliklerinde bulunan bu ilginç aynı zamanda korkutucu ‘ölüm jakuzisi’ dünyada görebileceğiniz en tuhaf yerlerden biri. Meksika Körfezi'nin derinliklerinde keşfedilen tuzlu su havuzu, sahip olduğu sıra dışı özellikle bilim insanlarının ilgisini çekiyor.