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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
18 Kasım 2019 - 14:47,

Turabi Çamkıran: 10 milyon TL kazandım ama günlük 30 lira harcıyorum

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına Turabi Çamkıran konuk oldu. Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Çamkrıan, ‘günlük 30 TL harcıyorum’ dedi.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına Turabi Çamkıran konuk oldu. Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Çamkrıan, ‘günlük 30 TL harcıyorum’ dedi.

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İşte Turabi Çamkıran’ın açıklamalarından satır başları…

İkinci kez katıldığım 'The Challenge' yarışmadan ayrıldığım için pişman değilim. İlkinde birinci olmuştum, 750 bin dolar kazandım o parayı aldım.

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O para ile Mersin’de güzel bir ev aldım anneme. Ben pek para işlerine karışmıyorum, sürekli iş yapıyorum ben. Para ailemde onlarda bir şekilde değerlendiriyorlardır.

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Ben paradan çok başarı ile ilgileniyorum. Hele yurtdışında kendi ülkemi temsil ediyorum bana sorsalardı 1 milyon dolar mı birincilik mi ben birinciliği tercih ederim.

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ARTIK AMERİKA'DA TANINIYORUM

Mesela Amerika’da bile artık beni tanıyorlar. Arkadaşımla Los Angeles’ta koşuya çıktım. Yanımızdan geçen herkes ‘hey Turbo’ deyip selam veriyor. Ben orada Turabi ismimi kullanmadım söylenişi ve yazılışı zor olduğu için Turbo olarak biliyorlar beni orada.

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Yarışma gerçekten çok zor. Finalde çok zorlandım. 33 sezon yayınlanan bir program adamlar beklemiş beklemiş ‘en zor sezon finali bu sene yapalım’ demişler o da bana denk geldi. 48 saat boyunca durmadan yarıştık finalde.

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Yanımda hiç para taşımam kardeşim taşır o da hep yanımdadır. Bana diyorlar ‘parayı buldun hayatın değişti’ benim hayatım hiç değişmedi ki ben yine aynıyım hayatım da aynı. Ben sadece yemeğe para harcıyorum. Benim hayattaki tek amacım bir yere yemeğe gittiğimde menünün sağ tarafına değil de sol tarafına odaklanayımdı. Sağ tarafta fiyatlar vardır, sol taraf da isteyeceğin yemekler ben şu an yemek kısmına odaklanabiliyorum. Bir de ailemi kimseye muhtaç etmemek onu da başardım çok şükür.

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Önceden bir yere gittiğimizde ilk fiyatlara bakardım, param yetmiyorsa kalkardım oradan. Şimdi böyle bir sorun yok çok şükür.

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YARIŞMAYI NEDEN BIRAKTI

Benim yarışmayı ikinci sezonda bırakma sebebim zorba insanları sevmiyorum. İnsanlar ‘Turabi kavga ediyor’ diyorlar. Ben kavga ediyorum da insanlar bana dokunmadığı sürece ya da haklı olmadığım sürece kimseye karışmam. Ben bir insana nasıl karışırım ‘güçsüz birini eziyorsan, bir kadına şiddet gösteriyorsan’ ben buna karışırım.

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Orada kadına şiddet vardı, renklerinden dolayı insanlara ırkçılık vardı. Ben de bu duruma dayanamadım. Serbesti bu durum. İnsanlarda da şey vardı ‘bana dokunmuyorlar, ben karışmıyorum. İşin ucunda 1 milyon dolar var’ diye düşünüyorlardı.

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Ben bir dövdüm, iki dövdüm baktım olmuyor. En sonunda yapımcı ile konuştum ‘ben eve dönmek istemiyorum eğer eve gidersem o kişi hastaneye gider siz de bu durumda programı çekemezsiniz’ dedim. Onlar da anlayışla karşıladılar.

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'Artık herkes parayı soruyor'

Artık önüne gelen para için geliyor. Paranın şu yönü kötü; eskiden arkadaşlarım 'nasılsın' diye sorardı, şimdi sordukları para. Tanımadığım akrabalarım çıkıyor. Kurumlara para vermeyi sevmiyorum. Gördüğüm kişiye yardım ederim ve gördüğüm kişi bunu bilmeyecek. Şov yapmaya gerek yok

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GÜNLÜK HARÇLIĞIM 30 TL

Anneme iki ev, bir yazlık ve araba aldık. Kardeşime güzel bir araba aldık. Kendime de bir ev aldım. Paraları ne yaptılar bilmiyorum, belki de bitmiştir. Ben günlük yemeğe 30 TL harcıyorum aylık 3 bin TL'yi geçmiyor. Param bitince annem 'Ayın birini bekleyeceksin’ diyor. Yarışmalardan 10 milyon TL kazanmışımdır herhalde.

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Sokağın matematikle imtihanı!

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