Tunceli'de kayıp üniversiteli aranıyor

Tunceli'de 4 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Diyarbakır'dan kente gelip çalışmaları takip eden Gülistan’ın yakınlarından dayısı Mehmet Nuri Kan, yeğeninin Cumartesi akşamı telefonda bir erkek arkadaşıyla tartıştığını, kendilerinin de bu kişiden şikayetçi olduğunu söyledi. Gülistan Doku'nun Diyarbakır'dan gelen annesi Bedriye ve ablası Aygül Doku, arama çalışmalarını takip ederken fenalaştı. Ablasının çığlığını duyanlar gözyaşlarına hakim olamadı.