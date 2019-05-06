Tunceli'de 14 sığınak ve barınak imha edildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTunceli'de 14 sığınak ve barınak imha edildi
GeriGündem Tunceli'de 14 sığınak ve barınak imha edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
06.05.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Tunceli'de 14 sığınak ve barınak imha edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tunceli'de 14 sığınak ve barınak imha edildi

Tunceli'de jandarma timleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda belirlenen 14 sığınak ve barınak imha edildi. Öte yandan operasyonda 7 kilogram C-4 patlayıcı ile hazırlanmış 2 adet el yapımı patlayıcı ve aralarında fotokapan ile 2 adet televizyonun de yer aldığı çok miktarda malzeme ele geçirildi.

Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından Hozat ve Ovacık kırsalından operasyon gerçekleştirildiğini teröristlerin kullandığı 8 sığınak ve 6 barınağın imha edildiğini bildirdi.

Valili açıklamasında, "Sığınak ve barınaklar içerisinde, toplamda 7 kg C-4 ile hazırlanmış 2 adet EYP, 100 litre mazot, 7 adet jeneratör, 9 adet akü, 2 adet telsiz, 30 litre benzin, 95 metre kablo, 38 adet pil, 2 adet televizyon, 150 kg un, 25 kilogram şeker, 50 adet çizme, 200 metre dağcı ipi, 2 adet dikiş makinesi, 115 adet ampül, 100 metre sera naylonu, 3 adet pil bloğu, 8 adet el feneri, 47 adet CD, 1 adet video kamera, 2 adet fotoğraf makinesi, 25 kilogram fasulye, 25 kilogram mercimek, 15 kilogram tuz, 1 adet matkap, 1 adet soğuk damga, 1 adet invertör (enerji yükselten cihaz), 1 adet hilti, 75 çift mekap ayakkabı, 70 m branda, 120 adet fünye, 10 metre infilaklı fitil, 2 adet batarya, 1 adet cep telefonu, 1 adet soba, 1 adet yazıcı, 3 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet fotokapan, 6 adet su bidonu, 3 adet uyku tulumu, 2 adet terörist kıyafeti, 1 adet şemsiye, 1 adet sırt çantası çok miktarda kırtasiye malzemesi, tıbbi malzeme, marangoz malzemesi, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Ele geçirilen 2 el yapımı patlayıcının bomba imha uzmanları tarafından imha edildiğini de aktaran valilik, teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü aktardı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Erzurum'da 17 Nisan'da kaybolan Furkan'dan acı haber geldi

İstanbul'da 'narkozlu' köpek dehşeti! Çığlık çığlığa yardım istediler

'Hanımağa şikayetçi oldu... Şok iddia: Seni hadım ederim

YSK 14.30'da toplanacak... İşte İstanbul seçenekleri