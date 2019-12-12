Tüm Türkiye Google'da bakın neleri arıyor?

Google, 2019 yılı boyunca Türkiye'de yapılan aramaları açıkladı. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı...
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1
Askerlik Son Dakika... Google'a giren bu aramayı yaptı. İşte Türkiye'nin Google'a girip en çok aradıkları...
2
Emine Bulut:
18 Ağustos 2019'da Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran ile buluştuğu kafede Anne Ne Olur Ölme diyen kızının gözleri önünde Emine Bulut, 'Ölmek İstemiyorum' şeklindeki feryatların akabinde bıçaklanarak öldürüldü.
3
Neslican Tay:
Kanserle olan savaşını kaybeden Neslican Tay, verdiği mücadeleyle pek çok hastaya umut ışığı olurken, sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmasıyla birlikte en çok aranan isimlerden biriydi.
4
Palu ailesi:
Müge Anlı'nın programına katılan Palu ailesi, haftalar boyu Türkiye'de en çok tartışılan konulardan biriydi. Programın her yayınında ortaya çıkan bilgiler, ailenin bazı üyeleri hakkında çocuk istismarı, cinayet ve aile içi şiddet gibi bazı iddiaların ortaya atılmasına yol açtı.
5
Tarık Ünlüoğlu:
Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim 2019'da hayatını kaybetti. 61 yaşında hayata vedan eden sanatçı, akciğer kanseri tedavisi görüyordu.
6
Kerimcan Durmaz:
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından paylaştığı müstehcen video nedeniyle uzun süre tartışıldı.
7
Dilber Ay:
Dilber Ay, 30 Nisan 2019 tarihinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Acil servis sorumlusu doktor tarafından yapılan açıklamaya göre Dilber Ay kalp krizi sebebiyle hastaneye kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
8
Ayşen Gruda:
Türk tiyatro ve sinema oyuncusu 74 yaşındaki Ayşen Gruda, 23 Ocak 2019 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
9
Devran Çağlar:
Arabesk ve fantezi müziğinin 90’lı yıllardaki en önemli temsilcilerinden olan Devran Çağlar, 17 Ağustos 2019 tarihinde Maltepe’de kaldığı rezidansta ölü bulundu.
10
Demet Akbağ:
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, 13 Mart 2019 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Uçakla İzmir'e gitmeyi planlayan ancak son anda uçağı kaçırarak aracıyla giden Zafer Çika, şarampole yuvarlandı.
11
Ekrem İmamoğlu
12
Sadece isimler değil, diziler de Google'da yoğun bir şekilde arandı. İşte Türkiye'de en çok aranan dizileri:
Mucize Doktor
13
Zalim İstanbul
14
Her Yerde Sen
15
Game of Thrones
16
Kuzey Yıldızı
17
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
18
Afili Aşk
19
Kuzgun
20
Bir Zamanlar Çukurova
21
Yasak Elma
22
Gelelim Türkiye'nin en çok aranan şarkılarına...
Derdim Olsun - Reynmen
23
Susamam – Şanışer
24
Çok Sevdim Yalan Oldu – Fatih Bulut
25
Ela - Reynmen
26
Mekanın Sahibi – Norm Ender
27
Aya – Murda & Ezhel
28
Unuturum Elbet – Rafet El Roman & Derya
29
Ruhumda Sızı - Ender Balkır
30
Bir İhtimal Biliyorum - Gülşen
31
Sana Doğru - Bora Duran
32
Türkiye’de 2019’da Yükselen Genel Aramalar:
İstanbul Seçim Sonuçları 2019
33
Geleceğe Nefes:
Geleceğe Nefes kampanyasına olan ilgi Google'da da büyük oldu.
34
YSK
35
Deprem:
Türkiye'nin pek çok yerinde meydana gelen depremler, sonrasında Google'daki aramaları zıplattı.
36
Sigara Fiyatları:
Sigara fiyatlarında yapılan zamlar da Google aramalarına yansıdı.
37
Dolar Kuru:
Dolar kuru, Google aramalarıyla takip edildi.
38
Askerlik Son Dakika:
Bedelli askerlik, askerlik süresi dahil Google'da pek çok arama yapıldı.
39
İstiklal Marşı 10 Kıta
40
Notre Dame Katedrali:
Paris'in 850 yıllık tarihi 'Notre Dame Katedrali' yandı.