Tüm Türkiye Google'da bakın neleri arıyor?

Palu ailesi:



Müge Anlı'nın programına katılan Palu ailesi, haftalar boyu Türkiye'de en çok tartışılan konulardan biriydi. Programın her yayınında ortaya çıkan bilgiler, ailenin bazı üyeleri hakkında çocuk istismarı, cinayet ve aile içi şiddet gibi bazı iddiaların ortaya atılmasına yol açtı.