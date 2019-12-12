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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
11 Aralık 2019 - 23:55,

Tüm Türkiye Google'da bakın neleri arıyor?

Google, 2019 yılı boyunca Türkiye'de yapılan aramaları açıkladı. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı...

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1

Askerlik Son Dakika... Google'a giren bu aramayı yaptı. İşte Türkiye'nin Google'a girip en çok aradıkları...

2

Emine Bulut:

18 Ağustos 2019'da Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran ile buluştuğu kafede Anne Ne Olur Ölme diyen kızının gözleri önünde Emine Bulut, 'Ölmek İstemiyorum' şeklindeki feryatların akabinde bıçaklanarak öldürüldü.

3

Neslican Tay:

Kanserle olan savaşını kaybeden Neslican Tay, verdiği mücadeleyle pek çok hastaya umut ışığı olurken, sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmasıyla birlikte en çok aranan isimlerden biriydi.

4

Palu ailesi:

Müge Anlı'nın programına katılan Palu ailesi, haftalar boyu Türkiye'de en çok tartışılan konulardan biriydi. Programın her yayınında ortaya çıkan bilgiler, ailenin bazı üyeleri hakkında çocuk istismarı, cinayet ve aile içi şiddet gibi bazı iddiaların ortaya atılmasına yol açtı.

5

Tarık Ünlüoğlu:

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim 2019'da hayatını kaybetti. 61 yaşında hayata vedan eden sanatçı, akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

6

Kerimcan Durmaz:

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından paylaştığı müstehcen video nedeniyle uzun süre tartışıldı.

7

Dilber Ay:

Dilber Ay, 30 Nisan 2019 tarihinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Acil servis sorumlusu doktor tarafından yapılan açıklamaya göre Dilber Ay kalp krizi sebebiyle hastaneye kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

8

Ayşen Gruda:

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu 74 yaşındaki Ayşen Gruda, 23 Ocak 2019 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

9

Devran Çağlar:

Arabesk ve fantezi müziğinin 90’lı yıllardaki en önemli temsilcilerinden olan Devran Çağlar, 17 Ağustos 2019 tarihinde Maltepe’de kaldığı rezidansta ölü bulundu.

10

Demet Akbağ:

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, 13 Mart 2019 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Uçakla İzmir'e gitmeyi planlayan ancak son anda uçağı kaçırarak aracıyla giden Zafer Çika, şarampole yuvarlandı.

11

Ekrem İmamoğlu

12

Sadece isimler değil, diziler de Google'da yoğun bir şekilde arandı. İşte Türkiye'de en çok aranan dizileri:

Mucize Doktor

13

Zalim İstanbul

14

Her Yerde Sen

15

Game of Thrones

16

Kuzey Yıldızı

17

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

18

Afili Aşk

19

Kuzgun

20

Bir Zamanlar Çukurova

21

Yasak Elma

22

Gelelim Türkiye'nin en çok aranan şarkılarına...

Derdim Olsun - Reynmen

23

Susamam – Şanışer

24

Çok Sevdim Yalan Oldu – Fatih Bulut

25

Ela - Reynmen

26

Mekanın Sahibi – Norm Ender

27

Aya – Murda & Ezhel

28

Unuturum Elbet – Rafet El Roman & Derya

29

Ruhumda Sızı - Ender Balkır

30

Bir İhtimal Biliyorum - Gülşen

31

Sana Doğru - Bora Duran

32

Türkiye’de 2019’da Yükselen Genel Aramalar:

İstanbul Seçim Sonuçları 2019

33

Geleceğe Nefes:

Geleceğe Nefes kampanyasına olan ilgi Google'da da büyük oldu.

34

YSK

35

Deprem:

Türkiye'nin pek çok yerinde meydana gelen depremler, sonrasında Google'daki aramaları zıplattı.

36

Sigara Fiyatları:

Sigara fiyatlarında yapılan zamlar da Google aramalarına yansıdı.

37

Dolar Kuru:

Dolar kuru, Google aramalarıyla takip edildi.

38

Askerlik Son Dakika:

Bedelli askerlik, askerlik süresi dahil Google'da pek çok arama yapıldı.

39

İstiklal Marşı 10 Kıta

40

Notre Dame Katedrali:

Paris'in 850 yıllık tarihi 'Notre Dame Katedrali' yandı.

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